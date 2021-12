Stasera in tv, oggi giovedì 9 dicembre su Iris «The Jackal»: curiosità e trama del film con Bruce Willis

Stasera in tv, giovedì 9 dicembre, andrà in onda su Iris alle 21:00 il film «The Jackal» del 1997. Ottavo lungometraggio diretto dal regista scozzese Michael Caton-Jones. Tra i protagonisti Richard Gere, Bruce Willis e Sidney Poitier.

Domenica In, la storia di Luca Trapanese il papà gay che ha adottato una bimba down: «Se avessi potuto scegliere, avrei voluto lei»

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto TELEVISIONE Stasera in tv su Rai 3 «Tre manifesti a Ebbing,... TELEVISIONE Stasera in tv su Italia 1 «It: Capitolo 2» TELEVISIONE X-Factor, che fine hanno fatto gli ex vincitori? TELEVISIONE Gf Vip, notte di passione tra Bortuzzo e Lulù...

La trama

In seguito alla caduta del regime sovietico, i rapporti tra Russia e Stati Uniti stanno andando incontro a un clima di distensione. In quest’ottica il governo americano acconsente ad aiutare l’ex nemico nella lotta contro il terrorismo. Durante un’operazione a Mosca, gli uomini dell’'Fbi fanno irruzione in un locale uccidendo il fratello di Terek Murad, tra i più pericolosi boss della malavita russa. Murad giura vendetta. L’obiettivo è niente di meno che la moglie del Presidente degli Stati Uniti. La micidiale arma assoldata (per 70 milioni di dollari) è un inafferrabile killer, noto con il nome di “The Jackal”, interpretato da Bruce Willis. Venuti a conoscenza dell’imminente pericolo i vertici dell’FBI cercano di correre ai ripari. Ironicamente l’unica persona che li può aiutare è un militante dell’'Ira, l’unico ad essere in grado di riconoscere il killer.

Giancarlo Magalli: «Il mio programma non va in onda. Programmazione Rai schizzofrenica»

Curiosità

Prima che Bruce Willis fosse ingaggiato per questo film, vennero considerati per il suo ruolo anche Sean Connery, Willem Dafoe e Matthew McConaughey, ma tutti rifiutarono la parte.

Nel film appare in un ruolo minore anche Jack Black, nei panni del complice dello Sciacallo. Gran parte della pellicola è stata girata a Richmond, in Virginia, tranne alcune scene che vennero invece girate in altre location, tra cui Montreal in Canada ed Helsinki e Porvoo, in Finlandia.

Prodotto con un budget di 60 milioni di dollari è riuscito a incassarne 160.

Ballando con le Stelle, Arisa accetta la proposta di Rocco Siffredi? «Sono pronta alla strada erotica»