Stasera in tv, mercoledì 8 settembre su Canale 5 «Paradiso amaro»: curiosità e trama del film con George Clooney

Mercoledì 8 Settembre 2021, 15:12

Stasera in tv, mercoledì 8 settembre, andrà in onda su Canale 5 alle 21:21 il film «Paradiso amaro» del 2011. Sesto lungometraggio diretto dal regista statunitense Alexander Payne. Tra i protagonisti Nick Krause, George Clooney e Shailene Woodley.

La trama

Matt King, interpretato da George Clooney, vive alle Hawaii ma la sua vita non ricalca l'immagine sognante dipinta sulle cartoline di quelle isole. Sua moglie Elizabeth, interpretata da Patricia Hastie, è in coma in seguito a un brutto incidente. Per la donna non ci sono, purtroppo, speranze: l'unica decisione rimasta da prendere è se staccare o meno le macchine che la mantengono in vita. L'uomo, da sempre schiavo del lavoro, si ritrova, così, con due figlie da crescere, due ragazze che, praticamente, non conosce più. A creargli più problemi è la maggiore, Alexandra, interpretata dalla da Shailene Woodley, che vive la fase adolescenziale della ribellione più provocatoria. Come se non bastasse, Matt, dopo la morte della moglie, scopre che la donna aveva un amante e stava per chiedere il divorzio. Frustrato e tradito, si mette alla ricerca dell'altro.

Curiosità

La pellicola è tratta dal romanzo «Eredi di un mondo sbagliato» di Kaui Hart Hemmings. Alla regia Alexander Payne, che torna al cinema dopo ben 7 anni. Suoi «Sideways - In viaggio con Jack» del 2004 e «A proposito di Schmidt» del 2002. Oscar per la miglior sceneggiatura non originale firmata dallo stesso Payne insieme a Nat Faxon e Jim Rash.