Stasera in tv, mercoledì 8 settembre su Rai 2 «Scomparsa in paradiso»: curiosità e trama del film con Claire van der Boom

Mercoledì 8 Settembre 2021, 16:03

Stasera in tv, mercoledì 8 settembre, andrà in onda su Rai 2 alle 21:20 il film «Scomparsa in paradiso» del 2021. Diciottesimo lungometraggio diretto dal regista canadese-statunitense Vic Sarin. Tra i protagonisti Todd Lasance, Claire van der Boom e Molly Wright.

La trama

È il compleanno della piccola Aria, quando i suoi genitori, papà Brad, iterpretato da Todd Lasance e mamma Savannah, interpretata da Claire van der Boom, decidono di regalare alla figlia e a tutta la famiglia una vacanza per passare un momento spensierato insieme. Destinazione Australia. Fortuna vuole che vincano un soggiorno nel resort dove Savannah, da piccola, andava in vacanza proprio coi suoi genitori. Entusiasti, all’arrivo vengono accolti da Jane, che lavora lì alla reception, ma anche al Kids Club. Aria è felice di passare una giornata tra i giochi, mentre il papà e la mamma si godono del tempo, in totale relax, insieme anche ai loro nuovi amici, i vicini di camera, Gabby e Nick, che stanno cercando da tempo di avere un figlio, senza risultati. Alla fine della giornata, però, Aria è scomparsa. Jane aveva lasciato il Kids Club sotto la custodia del tuttofare Pete che sembra non sapere cosa sia successo. Con l’aiuto del Sergente Rhodes e dell’agente Lewis, Brad e Savannah cercano disperatamente di ritrovare la propria figlia, sospettando di tutto e tutti

Curiosità

Le riprese si sono svolte in Australia, esattamente a Port Douglas nel Queensland. La produzione The Steve Jaggi Company ha lavorato in collaborazione con Sepia Films.