Stasera in tv, mercoledì 8 settembre su La 7 «Il processo di Norimberga»: curiosità e trama del film con Brian Cox

Mercoledì 8 Settembre 2021, 14:16

Stasera in tv, mercoledì 8 settembre, andrà in onda su La 7 alle 21:10 il film «Il processo di Norimberga» del 2000. Nono lungometraggio diretto dal regista canadese Yves Simoneau. Tra i protagonisti Alec Baldwin, Brian Cox e Christopher Plummer.

Uomini e Donne, Gemma lascia il programma? Parteciperà a un reality: ecco quale

La trama

Telefilm fedele, appassionante e palpitante sulla cronaca del processo più famoso della storia: Norimberga. Al termine della Seconda Guerra Mondiale, 21 tra i più spietati esponenti del regime nazista vengono giudicati per i loro orrendi crimini contro l'umanità. A guidare l'accusa di Usa, Urss, Francia e Gran Bretagna, il determinato avvocato americano Robert Jackson, interpretato da Alec Baldwin.

Curiosità

Nel film, Hermann Göring, insieme alla moglie e alla figlia, dopo un viaggio in automobile si arresero presso un'anonima base dell'aviazione americana in Germania il 12 maggio 1945. In realtà, Göring, dopo aver inviato un aiutante al generale di brigata Robert I. Stack in cui si offrì di arrendersi personalmente al presidente Dwight D. Eisenhower, fu scoperto e arrestato vicino a Radstadt da un distaccamento della Settima Armata degli Stati Uniti, e fu inviato attraverso le linee tedesche per trovarlo e portarlo in una posizione sicura americana, il 6 maggio 1945.