Stasera in tv, oggi mercoledì 8 dicembre su Iris «Oliver Twist»: curiosità e trama del film con Barney Clarck

Stasera in tv, mercoledì 8 dicembre, andrà in onda su Iris alle 21:00 il film «Oliver Twist» del 2005. Diciassettesimo lungometraggio diretto dal regista polacco naturalizzato francese Roman Polański. Tra i protagonisti Ben Kingsley, Barney Clarck e Frances Cuka.

La trama

Inghilterra, XIX secolo. Abbandonato in tenera età Oliver Twist sopravvive come può lavorando prima come spazzacamino, poi come apprendista per un impresario di pompe funebri. In seguito all'ennesima ingiustizia, Oliver fugge a Londra dove finisce per entrare a far parte di una banda di piccoli scippatori gestita dal sinistro signor Fagin. Grazie a una serie di coincidenze, viene accolto nella bella casa di un onesto libraio. Ma, Fagin continuerà a tormentarlo.

Curiosità

Resosi conto che erano passati quasi quarant'anni dall'ultimo adattamento cinematografico di Oliver Twist, Roman Polański decise di iniziare a lavorare su questo progetto. La scelta fu accolta con favore dallo sceneggiatore Ronald Harwood, con il quale Polański aveva già collaborato per «Il pianista».

La pellicola è stata girato a Praga, Beroun e Žatec nella Repubblica Ceca.

