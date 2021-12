Stasera in tv, oggi mercoledì 8 dicembre su Rai Movie «Hammamet»: curiosità e trama del film con Pierfrancesco Favino

Stasera in tv, mercoledì 8 dicembre, andrà in onda su Rai Movie alle 21:10 il film «Hammamet» del 2020. Dodicesimo lungometraggio diretto dal regista italiano Gianni Amelio. Tra i protagonisti Livia Rossi, Pierfrancesco Favino e Alberto Paradossi.

Domenica In, la storia di Luca Trapanese il papà gay che ha adottato una bimba down: «Se avessi potuto scegliere, avrei voluto lei»

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto GOSSIP Gf, il fidanzato della Cipriani ha un figlio... TELEVISIONE Pellegrini, a Le Iene contro il maschilismo

La trama

Gli ultimi sei mesi della vita di Bettino Craxi raccontati da Gianni Amelio con la straordinaria interpretazione di Pierfrancesco Favino, reso quanto più possibile somigliante a uno degli uomini più influenti della storia politica italiana, soprattutto negli Anni 80. Hammamet riflette su uno spaccato scottante del recente passato del nostro paese a vent'anni dalla morte di uno dei leader più discussi. Basato su testimonianze reali, il film non vuole essere una cronaca fedele né un pamphlet militante e può accadere che l'immaginazione possa tradire i fatti realmente accaduti, ma non la verità di fondo. La narrazione ha l'andamento di un thriller e si sviluppa su tre caratteri principali: il "re" ormai caduto in disgrazia che, dopo la lunga era nella quale è stato al potere portando il suo Partito Socialista al governo insieme alla Democrazia Cristiana, sceglie l'esilio volontario in un paese straniero in seguito a Tangentopoli; la figlia che lotta con tutte le sue forze per lui e per impedire che la sua immagine venga screditata, e infine un terzo personaggio, un ragazzo misterioso, che si introduce nel loro mondo e cerca di scardinarlo dall'interno.

Giancarlo Magalli: «Il mio programma non va in onda. Programmazione Rai schizzofrenica»

Curiosità

Le riprese del film sono cominciate il 18 marzo 2019. Alcune riprese sono state realizzate presso il Collegio Ghislieri e l'ex Arsenale a Pavia.

Le riprese all'interno della villa, ad Hammamet, sono state girate proprio in quella che fu la vera dimora di Bettino Craxi nella città tunisina. Questo è l'ultimo film che ha visto la partecipazione dell'attore e doppiatore Omero Antonutti, qui nel ruolo del padre di Craxi, deceduto circa due mesi prima delle uscite nelle sale.

Ballando con le Stelle, Arisa accetta la proposta di Rocco Siffredi? «Sono pronta alla strada erotica»