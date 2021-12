Stasera in tv, oggi martedì 7 dicembre su Rai 4 «Godsend»: curiosità e trama del film con Greg Kinnear

Stasera in tv, martedì 7 dicembre, andrà in onda su Rai 4 alle 21:20 il film «Godsend» del 2004. Quarto lungometraggio diretto dal regista britannico Nick Hamm. Tra i protagonisti Rebecca Romijn, Greg Kinnear e Robert De Niro.

La trama

Jessie e Paul, interpretati da Rebecca Romijn e robert De Niro, perdono il loro giovane figlio in un terribile incidente. Non riuscendo a rassegnarsi, si rivolgono a un ricercatore noto per i suoi esperimenti sulle cellule staminali. Questi propone loro di riportare alla luce il compianto Adam attraverso la clonazione. Inizialmente l'insano esperimento dà i suoi frutti. Ma, man mano che il nuovo Adam cresce, inizia a mostrare i sintomi di una sinistra personalità. E i Duncan si troveranno ben presto a dover fare i conti con la follia cui hanno dato inizio.

Curiosità

Gli sceneggiatori e il regista hanno deciso di includere nella pellicola una scena del film di Robert Wise del 1977, in uno degli incubi notturni che fanno i protagonisti.

Lions Gate per la campagna promozionale del film creò un sito web della pellicola dove si poteva leggere che esisteva veramente la possibilità di resuscitare i morti. In seguito Lions Gate modificò il sito per informare tutti che si trattava soltanto di una campagna promozionale pubblicitaria, anche se alla produzione erano già arrivate un gran numero di richieste di persone convinte che davvero fosse possibile risuscitare parenti defunti.

