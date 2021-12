Stasera in tv, oggi martedì 7 dicembre su Cielo «5 appuntamenti per farla innamorare»: curiosità e trama del film con Nia Vardalos

Stasera in tv, martedì 7 dicembre, andrà in onda su Cielo alle 21:15 il film «5 appuntamenti per farla innamorare» del 2009. Esordio alla regia dell'attrice canadese naturalizzata statunitense Nia Vardalos. Tra i protagonisti oltre alla stessa Vardalos, John Corbett e Stephen Guarino.

La trama

Genevieve, interpretata da Nia Vardalos, è una donna romantica, ma detesta le relazioni stabili, è proprietaria di un delizioso negozio di fiori a Brooklyn, esce con gli uomini solo per distrarsi ed è bravissima a gestire le relazioni di pochi giorni. Tutto cambia quando incontra l'attrente Greg, interpretato da John Corbett, uno scapolo poco romantico e bravo a corteggiare, intenzionato a vivere una storia seria.

Curiosità

Negli Stati Uniti la pellicola fu vietata ai minori di 13 anni per alcuni contenuti che fanno riferimento al sesso. La pellicola negli States ha incassato in tutto circa 10mila di dollari, in Italia invece 318mila euro solo nel primo weekend. Complessivamente, in tutto il mondo, il film ha incassato 788mila dollari in totale.

