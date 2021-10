Stasera in tv, oggi mercoledì 6 ottobre su Canale 5 «La signora dello zoo di Varsavia»: curiosità e trama del film con Jessica Chastain

Mercoledì 6 Ottobre 2021, 15:44

Stasera in tv, mercoledì 6 ottobre, andrà in onda su Canale 5 alle 21:21 il film «La signora dello zoo di Varsavia» del 2017. Sesto lungometraggio del regista neozelandese Niki Caro. Tra i protagonisti Daniel Brühl, Jessica Chastain e Johan Heldenbergh.

La trama

Polonia 1939. La guerra si diffonde a Varsavia con la brutale invasione nazista che porta morte e devastazione in tutto il Paese e ripetuti bombardamenti sulla città. In questo tragico contesto, Antonina, interpretata da Jessica Chastain e suo marito, il dottor Jan Żabiński, custode dello zoo della città, sono una coppia molto unita sia nella vita privata che in quella professionale. Con la distruzione dello zoo i due si ritrovano soli a salvare i pochi animali sopravvissuti. Profondamente colpiti da ciò che sta accadendo al loro Paese, Antonina e Jan devono anche sottostare alle nuove politiche di allevamento del nuovo capo zoologo nominato dal Reich: Lutz Heck. Ma quando la violenza nazista arriva all’apice e inizia la persecuzione degli ebrei, i due coniugi sentono di non potere restare a guardare e decidono, pur correndo enormi rischi, di iniziare in segreto a collaborare con la Resistenza, intuendo che le gabbie e le gallerie sotterranee dello zoo possono rivelarsi adatte per proteggere in segreto delle vite umane. Quando la coppia mette in atto il piano per salvare più abitanti possibili del ghetto di Varsavia, Antonina non esita a mettere in grave pericolo anche se stessa e i suoi figli.

Curiosità

Nel film appare un evidente anacronismo: la presenza del leone bianco. Benché oggi il leone bianco sia molto comune nei circhi e negli zoo, il suo allevamento in cattività è potuto incominciare solamente dopo il 1975, cioè dopo la scoperta di alcuni cuccioli nati nella riserva naturale di Timbavati, in Sudafrica.

