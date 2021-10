Stasera in tv, oggi mercoledì 6 ottobre su Rai 4 «Hanna»: curiosità e trama del film con Saoirse Ronan

Mercoledì 6 Ottobre 2021, 15:43

Stasera in tv, mercoledì 6 ottobre, andrà in onda su Rai 4 alle 21:20 il film «Hanna» del 2011. Quarto lungometraggio del regista inglese Joe Wright. Tra i protagonisti Eric Bana, Saoirse Ronan e Cate Blanchett.

La trama

Addestrata ad uccidere fin da bambina, Hanna, interpretata da Saoirse Ronan è cresciuta nelle zone più solitarie e selvagge del Nord Europa. In virtù di questa durissima formazione, infusale dal padre Erik, interpretato da Eric Bana, ex agente della Cia, Hanna è divenuta, come prevedibile, un'adolescente sui generis, senza amici e senza amori. Inevitabilmente, il desiderio di assaporare una vita normale comincia a farsi strada nella giovane. Ma, complici verità sconcertanti di cui è ignara, il suo sogno è destinato a scontarsi con un passato da cui è difficile sfuggire.

Curiosità

Il film è stato distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi l'8 aprile 2011, a cura della Focus Features. In Italia la pellicola è distribuita dalla Sony Pictures a partire dal 12 agosto 2011. Le musiche sono state composte dai Chemical Brothers. Si tratta la prima colonna sonora scritta appositamente per un film da parte del duo.

