Stasera in tv, domenica 5 settembre su Rete 4 «L'amore criminale»: curiosità e trama del film con Rosario Dawson

Domenica 5 Settembre 2021, 01:46

Stasera in tv, domenica 5 settembre, andrà in onda su Rete 4 alle 21:27 il film «L'amore criminale» del 2017. Opera prima della regista statunitense Denise Di Novi. Tra i protagonisti Cheryl Ladd, Rosario Dawson e Katherine Heigl.

La trama

Tessa è una donna che non ha ancora trovato la forza per ricomporre i pezzi della propria vita dopo il recente divorzio. Le cose precipitano ulteriormente quando il suo ex marito, David Connover, si fidanza con la bella Julia Banks e inizia con lei una convivenza nella casa in cui prima abitava anche Tessa, coinvolgendo nella nuova storia d'amore anche loro figlia Lily. Dal canto suo Julia crede di aver trovato in David l'uomo dei propri sogni e di poter iniziare con lui una vita serena che la aiuti a lasciarsi definitivamente il suo tempestoso passato alle spalle. Ma Tessa è accecata dalla gelosia e niente riesce a distoglierla dal proposito di rendere un inferno la vita per la nuova moglie del suo ex-marito.

Curiosità

Il film è stato distribuito nelle sale statunitensi il 21 aprile 2017 e in quelle italiane il 27 dello stesso mese.

