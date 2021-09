Stasera in tv, sabato 4 settembre su Rete 4 «La maledizione dello scorpione di Giada»: curiosità e trama del film con Helen Hunt

Sabato 4 Settembre 2021, 14:43

Stasera in tv, sabato 4 settembre, andrà in onda su Rete 4 alle 23:37 il film «La maledizione dello scorpione di Giada» del 2001. Trentacinquesimo lungometraggio diretto dall'attore e regista statunitense Woody Allen. Tra i protagonisti David Odgen Stiers, Helen Hunt e Dan Aykroyd.

La trama

New York, anni '40. CW Briggs, interpretato da Woody Allen, è un investigatore di una compagnia assicurativa che non perde occasione per raccontare alla nuova collaboratrice, Betty Ann Fitzgerald, interpretata da Helen Hunt, la sua bravura. Il problema è che, ipnotizzato da un mago lestofante, CW è costretto a compiere furti sui quali poi è lui stesso a dover investigare.

Curiosità

Il film ha ricevuto recensioni contrastanti da parte della critica. Metacritic dà al film un punteggio medio di 52 su 100, basato su 31 voti. Lo stesso Woody Allen sembra essere relativamente d'accordo con alcuni critici, sottolineando che è forse il suo peggior film.

Allen ha detto che sentiva di aver deluso il resto del cast proponendosi come protagonista. Ha spiegato che parte del problema era l'impostazione del periodo e le spese di costruzione del set che rendevano troppo costoso tornare indietro e riprendere qualsiasi cosa. Con il suo budget di produzione di 33 milioni di dollari, è il film più costoso di Allen. Il suo incasso mondiale è stato di 18,9 milioni di dollari. Ma, nei dieci anni dalla sua uscita, sta cominciando a godere di una nuova generazione di riconoscimenti.

