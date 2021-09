Stasera in tv, sabato 4 settembre su Rai 2 «Follia ad alta quota»: curiosità e trama del film con Allison McAtee

Sabato 4 Settembre 2021, 14:43

Stasera in tv, sabato 4 settembre, andrà in onda su Rai 2 alle 21:05 il film «Follia ad alta quota» del 2020. Trentunesimo lungometraggio diretto dal regista canadese Doug Campbell. Tra i protagonisti Marc Herrmann, Allison McAtee e Diane Robin. Il titolo originale della pellicola è «Deadly Mile High Club».

La trama

Jake, interpretato da Marc Herrmann, è sposato con Annie e lavora nell’azienda della suocera, Margaret. Il suo lavoro non lo soddisfa e, come se non bastasse, Margaret lo maltratta di continuo, umiliandolo anche davanti alla moglie. Un giorno il ragazzo decide di realizzare un suo sogno nel cassetto: prendere il brevetto da pilota. Alla scuola di volo conosce Tanya, interpretata da Allison McAtee, l’istruttrice, che fin da subito si invaghisce di lui. L’origine della sua infatuazione è da ricercarsi nel suo passato: sei mesi prima, infatti, la donna ha perso il compagno in un incidente aereo e Jake glielo ricorda moltissimo (hanno persino lo stesso nome). Lui però la respinge, rimanendo fedele ad Annie. Tanya, però, ormai ossessionata da Jake, è disposta a tutto pur di averlo tutto per sè.

Curiosità

La pellicola pare non essere stata basata su una storia vera, ma molte persone hanno consumanto rapporti sessuali in volo. Secondo Lonely Planet, il 15% dei passeggeri degli aerei ha dichiarato di aver avuto rapporti sessuali durante il volo.

'Mile-high club', infatti, è un'espressione gergale per le persone che hanno avuto rapporti sessuali a bordo di un aereo durante il volo.

