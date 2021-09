Stasera in tv, venerdì 3 settembre, Clio Back Home su Discovery Plus: vita e retroscena sulla beauty influencer

Venerdì 3 Settembre 2021, 16:47 - Ultimo aggiornamento: 16:49

Stasera in tv, 3 settembre 2021, su Discovery Plus dal 3 settembre va in onda Clio Back Home, una serie realizzata interamente su Clio Zammatteo, nota come Clio Make Up, una delle youtuber e beauty influencer più famose del mondo.

Il nuovo programma

Rientrata in Italia dopo più di dieci anni trascorsi nella sua amata New York, Clio Zammatteo, la make-up artist più famosa d'Italia e star del web internazionale, arriva dal 3 settembre in esclusiva solo su discovery+ con "Clio Back Home", la docu-serie in 10 episodi prodotta da Pesci Combattenti per Discovery Italia. Un programma che racconta Clio al nastro di partenza di una nuova fase di vita, in un crescendo di avvenimenti e behind the scene inediti insieme a suo marito Claudio, alle loro due bambine, Grace e Joy, alla cognata Elena, CEO dell'Azienda e a tutto il Team di ClioMakeUp: una grande famiglia, che rappresenta un modello di Family Business italiano di enorme successo.

Come è essere la beauty influencer più famosa d'Italia? Come riuscire a conciliare il ruolo di imprenditrice con quello di mamma? Da dove la make-up artist trae ispirazione per ideare e creare sempre nuovi progetti? Come sviluppa i prodotti della amatissima e iconica linea cosmetica ClioMakeUp? Qual è la giornata tipo di Clio? Con Clio back home verranno svelate ribalta e retroscena della quotidianità della pioniera di Clio i progetti e le partnership esclusive, insieme al dietro le quinte del suo lavoro lavoro. "Sono molto orgogliosa e felice di dare vita a questo programma", afferma Clio Zammatteo. "Per la prima volta posso raccontare e condividere i momenti più emozionanti e personali della mia quotidianità anche attraverso il mezzo televisivo. La mia soddisfazione più grande è aver l'opportunità di farlo insieme a tutte le persone che hanno un ruolo importante nel percorso di crescita che mi ha (ri)condotta sino a qui, a casa". Clio back home è una lente di ingrandimento sui momenti di vita e di lavoro quotidiani della giovane imprenditrice, trailblazer del digitale in Italia, nella sua dimensione intima e familiare. Un ritratto esclusivo di una figura femminile di riferimento per milioni di persone, diventata celebre per i suoi tutorial di trucco e che oggi ritroviamo nella veste di imprenditrice, anima di un'azienda che rappresenta un modello di business italiano di successo.