Stasera in tv, oggi venerdì 3 dicembre su Italia 2 «The Boy»: curiosità e trama del film con Rupert Evans

Stasera in tv, venerdì 3 dicembre, andrà in onda su Italia 2 alle 21:15 il film «The Boy» del 2016. Quinto lungometraggio diretto dal regista statunitense William Brent Bell. Tra i protagonisti Lauren Cohan, Rupert Evans e Jim Norton.

Domenica In, la storia di Luca Trapanese il papà gay che ha adottato una bimba down: «Se avessi potuto scegliere, avrei voluto lei»

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto TELEVISIONE Stasera in tv su La 5 «Colazione da Tiffany» NETFLIX La Casa di Carta, gran chiusura con 5 episodi TV Gf, Sophie e Gianmaria intimi sotto le coperte

La trama

Greta, interpretata da Lauren Cohan, è una giovane americana che, in fuga dal proprio passato, lascia il Montana e si trasferisce in uno sperduto villaggio inglese. Qui gli anziani e ricchi coniugi Heelshire la assumono come tata. Peccato che il bambino al quale dovrà badare, come Greta scopre presto con orrore, è una bambola a grandezza naturale che la coppia tratta come un bambino vero, rivedendo nel pupazzo il figlio perso tragicamente 20 anni prima, Brahms.

Gli Heelshire danno alla giovane babysitter un decalogo di rigidissime regole da rispettare nella cura del loro bambino in loro assenza. Quando la coppia parte, lasciando sola Greta nella grande villa, la giovane inizia a ignora le regole e a flirtare con Malcom, ragazzo addetto delle consegne. Errore fatale. Da quel momento una serie di eventi inquietanti e inspiegabili che la portano a credere che la casa sia abitata da forze soprannaturali, portandola dritta verso un terrificante colpo di scena.

Giancarlo Magalli: «Il mio programma non va in onda. Programmazione Rai schizzofrenica»

Curiosità

Il budget del film fu di 10 milioni di dollari. Le riprese iniziarono il 10 marzo 2015 e si svolsero a Victoria, nella Columbia Britannica, presso il Castello di Craigdarroch.

Il primo trailer ufficiale fu distribuito il 14 ottobre 2015, superando in poco tempo le 5 milioni di visualizzazioni. La Stx Entertainment acquistò i diritti per la distribuzione negli Stati Uniti nel febbraio 2015, fissando una data di uscita del 5 febbraio 2016, poi anticipata al 22 gennaio. In Italia il film uscì il 12 maggio 2016, distribuito dalla Eagle Pictures.

Ballando con le Stelle, Arisa accetta la proposta di Rocco Siffredi? «Sono pronta alla strada erotica»