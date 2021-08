Stasera in tv, martedì 31 agosto su Rai 1 «Le lettere di Madre Teresa»: curiosità e trama del film con Juliet Stevenson

Martedì 31 Agosto 2021, 16:25

Stasera in tv, martedì 31 agosto, andrà in onda su Rai 1 alle 23:50 il film «Le lettere di Madre Teresa» del 2014. Ventiseiesimo lungometraggio diretto dal regista statunitense William Riead. Tra i protagonisti Rutger Hauer, Juliet Stevenson e Max von Sydow.

La trama

Padre Praagh, un sacerdote cattolico, studia la straordinaria vita di madre Teresa di Calcutta durante le ricerche per il processo di canonizzazione. Si confronta con padre Celeste Van Exem, consigliere spirituale di madre Teresa, che gli mostra le lettere ricevute dalla donna in quarant'anni di amicizia: i due religiosi così rivivono le sue lotte contro la povertà, la mancanza di sostegno delle consorelle del convento, la sua crisi depressiva, le sue sofferenze sempre vissute con profondo spirito cristiano Il film viene raccontato attraverso le lettere personali che Madre Teresa, interpretata da Juliet Stevenson, ha scritto negli ultimi quarant'anni della sua vita. Lettere che hanno portato alla luce un aspetto diverso della Santa, quello di una donna travagliata e vulnerabile che si è sentita isolata e abbandonata da Dio.

Curiosità

Il film è stato girato principalmente in India, a Delhi e Mumbai. È stato distribuito nelle sale il 4 dicembre 2015. Al Sedona Film Festival, il film ha vinto il premio "Best of the Fest" scelto dal pubblico e il Mirabile Dictu International Catholic Film Festival di Roma, dove il regista, Riead, è stato premiato come miglior regista e Juliet Stevenson come miglior attrice.