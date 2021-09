Stasera in tv, oggi giovedì 30 settembre su Rai 4 «Baby Driver - Il genio della fuga»: curiosità e trama del film con Jamie Foxx

Giovedì 30 Settembre 2021, 15:59

Stasera in tv, giovedì 30 settembre, andrà in onda su Rai 4 alle 21:20 il film «Baby Driver - Il genio della fuga» del 2017. Sesto lungometraggio diretto dal regista inglese Edgar Wright. Tra i protagonisti Kevin Spacey, Jamie Foxx e Ansel Elgort.

La trama

Nonostante un fastidioso ronzio disturbi il suo udito sin dall'infanzia, il giovane Baby è un vero prodigio alla guida! Gli basta indossare le sue cuffie e far suonare la sua musica preferita per poi spingere sull'acceleratore e fare sulle quattro ruote anche le manovre più spericolate. Per questo Doc, interpretato da Kevin Spacey, boss a capo di una banda di rapinatori, valorizza il talento di Baby facendo di lui l'autista di fiducia nelle sue rapine minuziosamente pianificate. Ma Baby ha un'indole onesta e sogna di poter voltare le spalle al crimine. Tuttavia, proprio quando Baby pensa che sia finalmente libero dal boss e spera di pianificare una vita diversa con la sua nuova fidanzata, Deborah, Doc lo costringe a un altro lavoro, un'ultima, rischiosissima rapina destinata al fallimento. Per sopravvivere, Baby saprà utilizzare al meglio tutta la propria abilità, spudorata e audace, unitamente alla sulla buona indole?

Curiosità

Il film è stato presentato in anteprima mondiale l'11 marzo 2017 al South by Southwest Film Festival. Inizialmente la distribuzione nelle sale cinematografiche statunitensi era prevista per l'11 agosto 2017, poi anticipata al 28 giugno 2017. In Italia è stato distribuito il 7 settembre dello stesso anno.

