Stasera in tv, oggi 30 maggio su Nove il film «E' già ieri» con Antonio Albanese

Stasera in tv, oggi lunedì 30 maggio alle 21,10 su Nove va in onda il film «E' già ieri». Commedia del 2003.

Regia: Giulio Manfredonia. Cast: Antonio Albanese, Fabio De Luigi, Goya Toledo, Pepo'n Nieto, Beatriz Rico

La trama

Filippo, noto giornalista televisivo che si occupa di divulgazione scientifica, viene inviato in un isolotto delle Canarie per studiare uno stormo di cicogne che ha nidificato sulla cima di un vulcano. Lo accompagna Enrico, un giovane operatore timido e gentile. Sul posto li attende Rita, biologa, che fara' loro da guida. Filippo ha un atteggiamento ostile verso i compagni e il luogo. Realizzato il servizio in un giorno, vorrebbe ripartire subito, ma e' costretto a passare la notte sull'isola a causa di una violenta mareggiata. Quando si sveglia si accorge che tutto sembra ripetersi uguale al giorno precedente...

Curiosità

Il film è un remake della pellicola statunitense Ricomincio da capo (Groundhog Day), del 1993, diretta da Harold Ramis, con Bill Murray e Andie MacDowell. Mentre nella versione italiana la scelta del protagonista è ricaduta immediatamente su Antonio Albanese, in quella originale il regista ha avuto a che fare con qualche difficoltà. E, dopo i no di Tom Hanks e Michael Keaton, ha individuato in Bill Murray l’attore perfetto per portarlo sul grande schermo.