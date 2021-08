Stasera in tv, lunedì 30 agosto su Canale 5 «La campionessa»: curiosità e trama del film con Teresa Palmer

Lunedì 30 Agosto 2021, 15:57

Stasera in tv, lunedì 30 agosto, andrà in onda su Canale 5 alle 21:21 il film «La campionessa» del 2019. Primo lungometraggio diretto dalla regista australiana Rachel Griffiths. Tra i protagonisti Stephen Payne, Teresa Palmer e Sam Neil

La trama

Rachel Griffiths, famosa per le interpretazioni in «Six Feet Unde», «Brothers & Sisters», una nomination agli Oscar del 1999 per «Hilary and Jackie» debutta alla regia di un lungometraggio con questo biopic che racconta la storia di Michelle Payne, interpretata da Teresa Palmer, prima donna fantino a vincere la Melbourne Cup.

Sin da piccola, Michelle Payne sogna l'impossibile: diventare un fantino di successo e vincere la Melbourne Cup, la corsa di cavalli più prestigiosa d'Australia. Figlia più piccola di una famiglia di fantini, Michelle lotta con tutte le sue forze, nonostante una tragedia familiare e una brutta caduta rischino di stroncarle la carriera e la vita. I fallimenti non la scooraggiano e grazie al sostegno di papà Paddy, interpretato da Sam Neill, monterà nuovamente a cavallo, sul celebre Prince of Penzance, gareggiando nella Melbourne Cup del 2015.

Curiosità

«Ride Like a Girl» è uscito in Australia il 26 settembre 2019 ed è stato distribuito in tutto il mondo da Paramount Home Video il 10 marzo 2020. Ricezione A ottobre 2020, il 68% delle 37 recensioni compilate su Rotten Tomatoes era positivo, con una valutazione media di 6,56/10.