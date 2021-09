Stasera in tv, giovedì 2 settembre su Rai3 «Ogni tuo respiro»: curiosità e trama del film con Andrew Garfield

Giovedì 2 Settembre 2021, 15:02

Stasera in tv, giovedì 2 settembre, andrà in onda su Rete 4 alle 21:27 il film «Ogni tuo respiro» del 2017. Ottavo lungometraggio diretto dal regista britannico Andy Serkis. Tra i protagonisti Claire Foy, Andrew Garfield e Tom Hollander.

La trama

Robin Cavendish, interpretato da Andrew Garfield, è un giovane uomo carismatico, amante dell'avventura, lavora come intermediario nel commercio del tè ed è sposato con l'amata Diana. Tutto va a gonfie vele fino a quando durante un viaggio d'affari in Africa si ritrova paralizzato dal collo in giù e dipendente da un respiratore artificiale a causa della grave poliomielite che ha contratto. Incollato per mesi a un letto di ospedale, lontano dalla famiglia e dall'amata moglie comincia a perdere ogni speranza. Ma Diana, contro il parere di tutti i medici, decide di farlo dimettere e portarlo a casa. Robin lascia dunque l'ospedale e riesce anche a riconquistare una certa autonomia grazie a una straordinaria sedia a rotelle collegata a un respiratore, progettata e realizzata da un suo amico, il Professor Teddy Hall, interpretato da Hugh Bonneville. Questo è solo l'inizio di una lunga crociata in difesa di altre persone gravemente disabili che hanno come lui il diritto di beneficiare di quel grado di mobilità per cui ha tanto lottato. Contro ogni aspettativa Robin sopravvive e non si stanca di lottare instancabilmente per tutelare i diritti dei disabili con Diana sempre al suo fianco.

Curiosità

La commovente storia d'amore di due persone che riescono ad affrontare con tenacia una devastante tragedia rifiutandosi di diventare prigionieri della sofferenza e incantano gli altri con il loro umorismo, il loro coraggio e la loro sete di vita. L'opera prima di Andy Serkis è un dramma biografico basato su una sceneggiatura dell'autore.

Il film è stato presentato in anteprima mondiale l'11 settembre 2017 al Toronto International Film Festival e sarà il film d'apertura della 61ª edizione del BFI London Film Festival il 4 ottobre seguente. La pellicola è stata distribuita nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 13 ottobre 2017, in quelle britanniche dal 27 ottobre seguente ed in quelle italiane dal 16 novembre dello stesso anno.

