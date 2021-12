Stasera in tv, oggi giovedì 2 dicembre su Italia 1 «The War - Il pianeta delle scimmie»: curiosità e trama del film con Andy Serkis

Stasera in tv, giovedì 2 dicembre, andrà in onda su Italia 1 alle 21:20 il film «The war - Il pianeta delle scimmie» del 2017. Quinto lungometraggio diretto dal regista statunitense Matt Reeves. Tra i protagonisti Karin Konoval, Andy Serkis e Woody Harrelson.

Si tratta del nono film della serie de «Il pianeta delle scimmie» iniziata nel 1968 e tratta dal romanzo omonimo del 1963 di Pierre Boulle. È il terzo film della serie reboot avviata nel 2011 con «L'alba del pianeta delle scimmie» e proseguita con «Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie» del 2014.

La trama

Dopo aver subito perdite inimmaginabili, Cesare e le sue scimmie dichiarano guerra alla razza umana per vendicare il torto subito. Il conflitto porta il condottiero giusto e malinconico faccia a faccia contro un esercito di uomini guidato da un colonnello spietato e determinato a distruggerli tutti. Prende forma in questo modo una battaglia epica che determinerà il destino di entrambe le specie e il futuro del pianeta, mentre Cesare è pervaso dai dubbi sui suoi principi come scimmia e sulla possibilità di pacificazione con gli esseri umani che lo hanno ferito nel modo più profondo possibile. Il caos sembra vicinissimo.

Curiosità

La pellicola, inizialmente programmata per il luglio 2016, è stata distribuita nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 14 luglio 2017 ed in quelle italiane dal 13 luglio.

Il film, nel suo primo weekend di programmazione nei cinema statunitensi, si piazza al primo posto degli incassi con 56,5 milioni di dollari, mentre al botteghino mondiale arriva ad un totale di 102,5 milioni; in Italia invece si posiziona al secondo posto con un incasso di 4,4 milioni di euro.

