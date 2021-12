Stasera in tv, oggi giovedì 2 dicembre su Rai 4 «Nella tana dei lupi»: curiosità e trama del film con Gerard Butler

Stasera in tv, giovedì 2 dicembre, andrà in onda su Rai 4 alle 21:20 il film «Nella tana dei lupi» del 2018. Primo lungometraggio diretto dal regista statunitense Christian Gudegast. Tra i protagonisti 50 Cent, Gerard Butler e O'Shea Jackson Jr.

La trama

Una sferzante saga criminale che segue le vite di un'unità d'élite del dipartimento dello Sceriffo della Contea di Los Angeles e quelle della migliore banda di rapinatori dello Stato, gli Outlaw, guidata dall'impassibile Ray Merriman, interpretato da Pablo Schreiber, che sta pianificando in ogni dettaglio il colpo del secolo: la rapina alla Federal Reserve Bank di Los Angeles. Per mettere a segno il colpo, i criminali guidati dall'imperturbabile Merriman deve riuscire ad avere la meglio sulla squadra speciale anticrimine, capitanata dal detective, maschio alfa, Big Nick O'Brien, interpretato da Gerard Butler, che non disdegna di ricorrere a mezzi poco ortodossi pur di scrivere la parola fine sulla sfilza di crimini di Merriman. Quel che sembra un convenzionale duello tra buoni e cattivi si rivela ben presto una battaglia senza esclusione di colpi in cui i due rivali si fronteggiano ad armi pari e senza esclusione di colpi.

Curiosità

Il primo teaser trailer del film è stato diffuso il 24 ottobre 2017, mentre il giorno seguente è stato diffuso il primo trailer esteso. La pellicola è stata distribuita nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 19 gennaio 2018 ed in quelle italiane dal 5 aprile dello stesso anno.

Nel primo fine settimana di programmazione il film si posiziona al primo posto nel botteghino italiano con un incasso di 934mila euro. «Nella tana dei lupi» globalmente ha incassato 80,5 milioni di dollari.

