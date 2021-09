Stasera in tv, oggi mercoledì 29 settembre su Iris «Ocean's Thirteen»: curiosità e trama del film con Brad Pitt

Mercoledì 29 Settembre 2021, 15:00

Stasera in tv, mercoledì 29 settembre, andrà in onda su Iris alle 21:00 il film «Ocean's Thirteen» del 2007. Terzo lungometraggio diretto dal regista statunitense Steven Soderbergh. Tra i protagonisti George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon.

La trama

Capitolo conclusivo della trilogia iniziato con « Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco». Tradito dal socio Willy Bank, Reuben Tishkoff, vecchio amico di Danny, interpretato da George Clooney, ha un infarto e quasi ci lascia la pelle. I medici lo guariscono, ma solo nel fisico. L'animo di Reuben pare non riprendersi dal duro colpo subito. Vedendo l'amico svuotato e privo dell'antica voglia di vivere, Danny decide che Bank non può passarla liscia. E' tempo di vendetta. E' tempo di riunire la banda. Ed è anche tempo di stringere un'alleanza con un ex nemico.

Curiosità

Le riprese iniziarono il 30 gennaio 2006 a Miami per terminare il successivo 4 agosto. La pellicola è stata presentata in anteprima al Festival di Cannes del 2007. All'anteprima erano presenti regia e cast. Ha incassato a livello internazionale circa 311 milioni e 300mila dollari. Nelle sale italiane quasi sei milioni di euro.

