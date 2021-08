Stasera in tv, domenica 29 agosto su Rai 3 «Fiore gemello»: curiosità e trama del film con Kallil Kone

Domenica 29 Agosto 2021, 11:29

Stasera in tv, domenica 29 agosto, andrà in onda su Rai 3 alle 23:45 il film «Fiore gemello» del 2018. Secondo lungometraggio diretto dalla regista italiana Laura Lucchetti. Tra i protagonisti Giorgio Colangeli, Kallil Kone e Anastasiya Bogach.

La trama

Basim, interpretato da Kallil Kone, è un immigrato clandestino proveniente dalla Costa d'’Avorio, Anna la figlia di un trafficante di migranti. In fuga attraverso i paesaggi della Sardegna, troveranno insieme, nell’amore l’uno per l’altra, la forza per camminare verso il futuro, senza più guardarsi alle spalle.

Curiosità

«Fiore gemello»” è un film on the road, ma anche una storia di formazione per i due giovani protagonisti e affronta in modo diretto temi importanti come l’amore e la solidarietà, la coscienza dei trafficanti di uomini e delle loro vittime, la violenza sulle donne, la prostituzione maschile e il fenomeno dei minori non accompagnati.

Il film è stato presentato al Toronto International Film Festival del 2018, dove ha ricevuto una menzione d'onore dalla giuria del Premio Discovery Fipresci. In seguito è uscito nelle sale italiane il 6 giugno 2019.