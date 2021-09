Stasera in tv, oggi martedì 28 settembre su Rai Premium «Innamorarsi a Amsterdam»: curiosità e trama del film con Vladimir Burlakov

Martedì 28 Settembre 2021, 15:17

Stasera in tv, martedì 28 settembre, andrà in onda su Rai Premium alle 21:20 il film «Innamorarsi a Amsterdam» del 2017. Terzo lungometraggio diretto dal regista svizzero Florian Froschmayer. Tra i protagonisti Rita Russek, Vladimir Burlakov e Bracha van Doesburgh.

La trama

L'avvocato aziendale tedesco Max, interpretato da Vladimir Burlakov, accetta un lavoro in una società immobiliare di Amsterdam piuttosto che unirsi alla società di costruzioni di suo padre Qui si innamora della proprietaria olandese di uno snack-bar, Sophie, che afferma di non essere interessata a lui. Inaspettatamente i genitori di Max si autoinvitano ad Amsterdam per festeggiare il suo compleanno e invadono il suo piccolo appartamento. Dopo che la macchina di suo padre si è schiantata contro la moto del padre di Sophie, i conflitti non tardano a manifestarsi, ma tutto si risolverà..

Curiosità

La pellicola è andata in onda per la prima volta il 28 aprile 2017 all'interno del programma Ard, il film è stato visto da 4,73 milioni di telespettatori, il 15,7% di share in quel momento.

