Stasera in tv, oggi martedì 28 settembre su Iris «Corvo rosso non avrai il mio scalpo»: curiosità e trama del film con Robert Redford

Martedì 28 Settembre 2021, 15:03

Stasera in tv, martedì 28 settembre, andrà in onda su Iris alle 21:00 il film «Corvo rosso non avrai il mio scalpo» del 1972. Sesto lungometraggio diretto dal regista statunitense Sydney Pollack. Tra i protagonisti Will Geer, Robert Redford e Stefan Gierasch.

Uomini e Donne, Gemma lascia il programma? Parteciperà a un reality: ecco quale

La trama

Il veterano della guerra messicano-statunitense (1846-48), Jeremiah Johnson, interpretato da Robert Redford, cerca rifugio nel West. Intende intraprendere la vita da mountain man stabilendosi sulle Montagne Rocciose e cacciando animali alla maniera dei trapper. Inizialmente, nel gelido inverno, ha difficoltà a sopravvivere ed ha un breve incontro con Mano Che Segna Rosso, un nativo americano capo della tribù dei Corvi.

Curiosità

In Italia «Corvo rosso non avrai il mio scalpo» ha ispirato direttamente uno dei più importanti fumetti western degli ultimi anni, Ken Parker, il cui protagonista ha il volto di Robert Redford. La pellicola è menzionata nel romanzo «Waiting for White Horses» di Nathan Jorgenson.

Le Iene, 10 ragazze per Savino: ecco chi sono le nuove conduttrici (ma c'è una regina)