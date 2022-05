Stasera in tv, oggi 27 maggio «Matrix»: il primo film di una saga cult

Stasera in tv, oggi venerdì 27 maggio alle 21,04 su Canale 20- Mediaset va in onda il film «Matrix». Film Usa del 1999. Regia: Andy Wachowski, Larry Wachowski. Cast: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, Gloria Foster, Joe Pantoliano, Marcus Chong, Julian Arahanga, Matt Doran, Belinda McClory, Anthony Ray Parker, Paul Goddard, Robert Taylor.

La trama

Seguendo un tatuaggio sulla spalla di una ragazza, l'hacker Neo scopre che la cosiddetta "realtà" è solo un impulso elettrico fornito al cervello degli umani da un'intelligenza artificiale. Per sopravvivere alla catastrofe l'umanità ha infatti avuto bisogno delle macchine, ma queste hanno vinto e necessitano degli uomini come fonte di energia. L'illusione in cui li fanno vivere è quindi finalizzata a "coltivarli" meglio. Nessuno è a conoscenza del tempo che è passato da quando il neurosimulatore ha assegnato una data fittizia al tempo. Solo Neo, con l'aiuto del pirata informatico Morpheus e della bella Trinity, può tentare di scoprire la verità, ma non sarà un'impresa facile.

Curiosità

Dopo l'uscita di questo primo film Matrix è diventata una saga composta da quattro film e un film di animazione di nove episodi, intitolato Animatrix. Il primo film della saga, uscito nelle sale cinematografiche nel 1999, ottenne subito un gran successo, tanto da vincere 4 premi Oscar e convincere i fratelli Wachowski a produrre anche due sequel: Matrix Reloaded e Matrix Revolutions usciti a pochi mesi di distanza, nel 2003. Nel 2022, a quasi vent’anni di distanza, è stato distribuito un quarto film, intitolato Matrix Resurrections.