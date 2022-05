Stasera in tv oggi 27 maggio «Bombshell - La voce dello scandalo»: il film sul caso delle molestie alla Fox News

Stasera in tv, oggi venerdì 27 maggio alle 21,20 su Rai3 va in onda il film «Bombshell - La voce dello scandalo». Film drammatico Usa del 2019. Regia: Jay Roach. Cast: Nicole Kidman, Charlize Theron, Margot Robbie, John Lithgow

La trama

La storia vera dello scandalo sessuale che ha sconvolto l'America e l'impero mediatico della Fox News, con a capo Roger Ailes nel 2016 l'uomo fu - costretto a dare le dimissioni, dopo che un gruppo di donne che lavoravano con e per lui lo accusò di molestie sessuali. «Bombshell - La voce dello scandalo» porta al cinema una nuova trasposizione degli eventi che sconvolsero una delle principali emittenti televisive statunitensi, già portati sul piccolo schermo dalla miniserie Showtime The Loudest Voice ma con una predilezione maggiore, in quel caso, per la figura di Ailes. Premio Oscar 2020 - "Miglior trucco e acconciatura" a Vivian Baker, Anne Morgan e Kazu Hiro.

Curiosità

Bombshell in inglese viene utilizzato con il significato di notizia. Si usa spesso anche per indicare donne molto attraenti, con un termine che in italiano potrebbe essere “schianto”. Il make-up grazie al quale Charlize Theron è diventata molto simile alla vera Megyn Kelly è opera del truccatore protesico Kazu Hiro. I costumi, invece, sono del Colleen Atwood, premiata 4 volte con l’Oscar (a fronte di dodici nomination)