Stasera in tv, venerdì 27 agosto su La7 «Mangia, prega, ama»: curiosità e trama del film con Julia Roberts

Venerdì 27 Agosto 2021, 15:12

Stasera in tv, venerdì 27 agosto, andrà in onda su La7 alle 21:15 il film «Mangia prega ama» del 2010. Secondo lungometraggio diretto dal regista statunitense Ryan Murphy. Tra i protagonisti Javier Bardem, Julia Roberts e Richard Jenkins.

Pellicola drammatica romantica e biografica basata sull'omonimo libro di memorie di Elizabeth Gilbert del 2006. Ryan Murphy ha co-scritto e diretto il film, uscito negli Stati Uniti il ​​13 agosto del 2010.

La trama

Un viaggio intorno al mondo, un viaggio del cuore e dell'anima, un viaggio per ritrovarsi: questa è la strada che Liz, interpretata da Julia Roberts, una donna invidiabile, che pare avere tutto quel che si possa desiderare dalla vita, sceglie di intraprendere dopo il divorzio dal marito. Ad ogni tappa della sua avventura, Liz riscoprirà dimensioni che, tra le pieghe della sua 'vita perfetta', aveva finito per perdere di vista.

Curiosità

Diretto da Ryan Murphy, ideatore della serie «Glee», il film si ispira al romanzo autobiografico di Elizabeth Gilbert. Il film ricevuto recensioni negative dalla critica, ma è stato un successo, incassando 204,6 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget per realizzarlo di 60 milioni di dollari.

Per la pellicola sono stati creati oltre 400 oggetti di merchandising. I prodotti includevano gioielli a tema, un profumo, del tè, macchine per il gelato, una panca indonesiana di grandi dimensioni, dei rosari e un paralume in bambù. I grandi magazzini World Market hanno aperto un'intera sezione in tutte le loro sedi dedicata al merchandising legato al film.