Stasera in tv, oggi venerdì 26 novembre su Iris «Lo straniero senza nome»: curiosità e trama del film con Clint Eastwood

Stasera in tv, venerdì 26 novembre, andrà in onda su Iris alle 21:00 il film «Lo straniero senza nome» del 1973. Terzo lungometraggio diretto dal regista e attore statunitense Clint Eastwood. Tra i protagonisti oltre allo stesso Eastwood, Verna Bloom e Marianna Hill.

Sanremo 2022, indiscrezione: «Fiorello non ci sarà». Il silenzio social di Rosario

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto TELEVISIONE Gf, Patrizia Pellegrino e il dolore per la morte del figlio IL FESTIVAL Sanremo, Amadeus: «No alle quota rosa» TELEVISIONE Ballando, Andrea Iannone e Lucrezia Lando insieme?

La trama

Clint Estwood si cimenta nella terza pellicola come regista ma prima del genere western. Un pistolero viene assoldato da un villaggio perchè difenda la popolazione da tre pericolosi criminali rei di aver assassinato lo sceriffo del paese. Ma quando sarà il momento penserà unicamente a consumare la sua vendetta. I tre banditi infatti, avevano assassinato suo fratello.

Curiosità

In Italia il film venne vietato ai minori di 18 anni. Nella versione originale in inglese l'identità dello straniero resta volutamente molto più ambigua. Infatti alla domanda di Mordecai «I never did know your name» (letteralmente «Non ho mai saputo il tuo nome», lo straniero risponde «Yes, you do» (traducibile con «Sì, lo sai»).

Striscia la Notizia, «razzista»? Il Gabibbo mostra un video contro Tommaso Zorzi: «Vergognati. Ecco chi sei davvero»