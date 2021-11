Stasera in tv, oggi venerdì 26 novembre su Rai 4 «G.I. Joe - La vendetta»: curiosità e trama del film con Dwayne Johnson

Stasera in tv, venerdì 26 novembre, andrà in onda su Rai 4 alle 21:20 il film «G.I. Joe - La vendetta» del 2013. Sesto lungometraggio diretto dal regista statunitense Jon Chu. Tra i protagonisti Bruce Willis, Dwayne Johnson e Channing Tatum.

La trama

Sequel di "G.I. Joe - La nascita dei Cobra" che, nel 2009, registrò un enorme successo incassando oltre 300 milioni di dollari. Della pellicola precedente ritroviamo Channing Tatum, Arnold Vosloo, Ray Park, Jonathan Pryce e Byung-hun Lee, mentre fanno il loro ingresso nel cast altre due star dell'action, Bruce Willis e Dwayne Johnson. In questa avventura ai nostri eroi tocca affrontare il nemico rappresentato dall'organizzazione terroristica Cobra, il cui temibile capo è riuscito a evadere, ma anche il governo che, caduto in mano agli avversari, mette in pericolo l'esistenza stessa degli agenti speciali.

Curiosità

Il film doveva essere distribuito nelle sale statunitensi il 29 giugno 2012 e in Italia il 20 luglio dello stesso anno, ma il 23 maggio 2012, a causa di alcuni ritardi di programmazione, l'uscita del film delle sale statunitensi è stata posticipata al 29 marzo 2013 mentre in Italia per il 28 marzo dello stesso anno.

L'incasso totale è stato di quasi 372 milioni di dollari, di cui 122 milioni incassati negli Stati Uniti e 249 milioni e 400mila dollari nel resto del mondo.Il sito aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes riporta che il 29% delle 167 recensioni professionali ha dato un giudizio positivo, con un voto medio di 4,5 su 10.

