Stasera in tv, giovedì 26 agosto su Canale 5 «Quello che so sull'amore»: curiosità e trama del film con Jessica Biel

Giovedì 26 Agosto 2021, 15:12

Stasera in tv, giovedì 26 agosto, andrà in onda su Canale 5 alle 23:31 il film «Quello che so sull'amore» del 2012. Secondo lungometraggio diretto dal regista americano Gabriele Muccino. Tra i protagonisti Gerard Butler, Jessica Biel e Judi Greer. Commedia romantica ambientata negli Stati Uniti.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Stasera in tv su Rai 1 «Il Mostro» TELEVISIONE Addio a Michael Nader, l'attore di Dynasty CANALE 5 Uomini e Donne, Nicole la nuova tronista I PALINSESTI Ilary Blasi, Cattelan, Elodie: tutte le novità TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto

Uomini e Donne, Gemma lascia il programma? Parteciperà a un reality: ecco quale

La trama

Ha avuto fama, denaro e donne, tante donne. Il fascinoso George Dryer, interpretato da Gerard Butler, un brillante ex calciatore scozzese, adesso è in una piccola e insignificante squadra di provincia. Nel cassetto dei fallimenti della sua vita ci sono anche il suo matrimonio e il rapporto con suo figlio di sei anni. Senza più nulla di cui potersi vantare, decide di tornare nella piccola cittadina dove vive l'ex moglie, interpretata da Jessica Biel, con il figlio, per recuperare il rapporto con il piccolo. George non tarda a diventare l'allenatore della squadra del figlio e a far breccia nel cuore delle mamme del quartiere.

Curiosità

Si tratta della terza pellicola hollywoodiana per Gabriele Muccino, dopo «La ricerca della felicità» del 2006 e «Sette anime» del 2008, ma è forse la meno riuscita. Il film è uscito il 7 dicembre 2012 negli Stati Uniti e in Canada da FilmDistrict. Ha ricevuto recensioni non troppo positive dalla critica. Ha incassato soltanto 27,8 milioni di dollari con un budget di 55 milioni di dollari.

Uomini e Donne, è Andrea Nicole la nuova tronista: «Io trans? No, ho completato percorso»