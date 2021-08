Stasera in tv, giovedì 26 agosto su Rai 3 «Angel of Mine»: curiosità e trama del film con Noomi Rapace

Giovedì 26 Agosto 2021, 15:12

Stasera in tv, giovedì 26 agosto, andrà in onda su Rai 3 alle 21:45 il film «Angel of Mine» del 2019. Secondo lungometraggio diretto dalla regista australiana Kim Farrant. Tra i protagonisti Yvonne Strahovski, Noomi Rapace e Luke Evans. Pellicola thriller scritta da Luke Davies e David Regal. È un remake del film francese del 2008 «Mark of an Angel».

La trama

Lizzie, interpretata da Noomi Rapace, ha perso la sua bambina subito dopo la nascita, in un tragico incendio sviluppatosi nell'ospedale dove aveva partorito. Affetta da una grave forma di disturbo da stress post traumatico, la donna, giorno dopo giorno, perde inesorabilmente contatto con la realtà. Si ritrova, così, a credere che la figlia dei vicini, e compagna di scuola di suo figlio, sia la sua bambina.

Curiosità

La pellicola è stata presentato in anteprima mondiale al Melbourne International Film Festival il 14 agosto 2019. Mentre è stato distribuito il 30 agosto 2019 da Lionsgate.

