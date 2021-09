Stasera in tv, sabato 25 settembre su Rai 4 «The Bouncer - L'infiltrato»: curiosità e trama del film con Jean-Claude Van Damme

Sabato 25 Settembre 2021, 09:54

Stasera in tv, sabato 24 settembre, andrà in onda su Rai 4 alle 21:25 il film «The Bouncer - L'infiltrato» del 2018. Nono lungometraggio diretto dal regista francese Julien Leclercq. Tra i protagonisti Sveva Alviti, Jean-Claude Van Damme e Sami Bouajila.

La trama

Lukas, interpretato da Jean-Claude Van Damme, il buttafuori di un nightclub, sta crescendo da solo la figlioletta di 8 anni. Un giorno perde il controllo durante una lite con un cliente e si ritrova dietro le sbarre, mentre la sua bambina viene affidata ai servizi sociali. L'occasione per rimettere le cose a posto arriva quando l'Interpol lo recluta per un'operazione sotto copertura. Se porterà a termine la missione, Lukas riavrà sua figlia.

Curiosità

Nel gennaio 2018 è stato annunciata la pellicola e che le riprese si sarebbero svolte nella città di Dinant. Tuttavia, la produzione poco dopo annunciò che le location non corrispondeva alle aspettative della produzione e le riprese si svolsero in fine a Namur, capitale della regione vallona. Le riprese terminarono a marzo 2018. Questo è uno dei pochi film in cui Jean Claude Van Damme recita in francese.

