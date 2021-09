Stasera in tv, sabato 25 settembre su Rete 4 «Agente 007 - Dalla Russia con amore»: curiosità e trama del film con Sean Connery

Sabato 25 Settembre 2021, 09:55

Stasera in tv, sabato 24 settembre, andrà in onda su Rete 4 alle 21:25 il film «Agente 007 - Dalla Russia con amore» del 1963. Ventesimo lungometraggio diretto dal regista inglese Terence Young. Tra i protagonisti Bernard Lee, Sean Connery e Anthony Dawson.

La trama

I servizi segreti britannici inviano James Bond a Istanbul, sulle tracce del "lector", un decifratore universale in mano ai russi ma molto ambito anche dalla Spectre. Bond ignora che la Spectre gli abbia messo alle calcagna un sicario. Nel corso della missione, 007 incontra Tatiana Romanova, interpretata da Daniela Bianchi, dipendente del consolato russo nella capitale turca.

Curiosità

In seguito al successo commerciale del film «Agente 007 - Licenza di uccidere» la United Artists accordò la produzione del secondo film della serie. Il budget fu raddoppiato fino alla cifra di 2 milioni di dollari, così come lo stipendio di Sean Connery, che passò da 54mila a 100mila dollari. Fu l'ultimo film della saga visto da John F. Kennedy che si era già espresso in giudizi molto positivi nei confronti dell'omonimo romanzo di Fleming, inserendolo nella lista dei suoi dieci preferiti prima di partire per Dallas il 20 novembre 1963.

La maggior parte di quelli che presero parte al primo film, tornarono anche nel secondo, eccetto Ken Adam che lavorò nel Dottor Stranamore e fu rimpiazzato da Syd Cain, e Bob Simmons, indisponibile e sostituito da Peter Perkins. Inoltre, il film introdusse vari elementi che diventeranno un marchio di fabbrica della serie di James Bond: le armi segrete di Bond, la scena con l'elicottero, una canzone come colonna sonora.

