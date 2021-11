Stasera in tv, oggi giovedì 25 novembre su Italia 1 «The Great Wall»: curiosità e trama del film con Matt Damon

Stasera in tv, giovedì 25 novembre, andrà in onda su Italia 1 alle 21:20 il film «The Great Wall» del 2016. Primo lungometraggio diretto dal regista cinese Zhang Yimou. Tra i protagonisti Jing Tian, Matt Damon e Pedro Pascal.

La trama

La Grande muraglia cinese è in pericolo, assediata da bestiali predatori. Imprigionato all'interno della massiccia struttura c'è William, interpretato da Matt Damon, guerriero mercenario alle prese con il grande mistero che si cela dietro la costruzione considerata una delle sette meraviglie del mondo moderno. Ben presto William intraprende un cammino verso l'eroismo quando, unitosi a un gruppo di guerrieri d'élite, ingaggia una coraggiosa ed epica battaglia in difesa dell’umanità contro una forza nemica inimmaginabile e apparentemente inarrestabile, sulla struttura più iconica che esista.

Curiosità

La pellicola, inizialmente programmata per il 23 novembre 2016 a livello mondiale, è stata distribuita in Cina, prima a Pechino dal successivo 9 dicembre, poi dal 15 dicembre in tutte le sale cinematografiche cinesi, mentre in quelle statunitensi a partire dal 17 febbraio 2017.

Il film è uscito il 23 febbraio 2017. Nel primo weekend cinese ha incassato 64,7 milioni di dollari, posizionandosi al quarto posto dei film con il miglior incasso nel weekend d'apertura del 2016.

