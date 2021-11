Stasera in tv, oggi giovedì 25 novembre su Rai 4 «Alone»: curiosità e trama del film con Jules Willcox

Stasera in tv, giovedì 25 novembre, andrà in onda su Rai 4 alle 21:20 il film «Alone» del 2016. Sesto lungometraggio diretto dal regista statunitense John Hyams. Tra i protagonisti Jules Willcox e Anthony Heald.

Ispirato al film svedese del 2011 «Försvunnen - Gone» di Mattias Olsson e Henrik Akesson.

La trama

Jessica è recentemente rimasta vedova. Mentre cerca di andare avanti con la sua vita, viene rapita da un assassino senza scrupoli. La donna riesce a fuggire nel bosco, ma l'incubo non è ancora finito. L’ambiente ostile che la circonda e l'assassino sulle sue tracce, metteranno a dura prova il suo istinto di sopravvivenza.

Curiosità

«Alone» è uscito negli Stati Uniti il ​​18 settembre 2020 nelle sale e in video on demand. Ha incassato circa 182mila dollari nel suo weekend di uscita. È stato anche il film più noleggiato su Google Play, quarto su FandangoNow e nono su Apple TV.

