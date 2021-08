Stasera in tv, mercoledì 25 agosto su Canale 5 «Quasi amici - Intouchables»: curiosità e trama del film con Omar Sy

Mercoledì 25 Agosto 2021, 15:03 - Ultimo aggiornamento: 15:17

Stasera in tv, mercoledì 25 agosto, andrà in onda su Canale 5 alle 21:20 il film «Quasi amici - Intouchables» del 1980. Quarto lungometraggio diretto dai due registi e sceneggiatori francesi Olivier Nakache e Éric Toledano. Tra i protagonisti François Cluzet, Omar Sy e Anne Le Ny.

La trama

A causa di una rovinosa caduta con il parapendio che lo ha messo sulla sedia a rotelle, il ricco aristocratico Philippe decide di assumere Driss, interpretato da Omar Sy, un ragazzo di colore appena uscito di prigione, come suo assistente personale. L'inadeguatezza al ruolo e la totale diversità delle loro esistenze,creerà un cocktail talmente esplosivo, da mettere a soqquadro tutte le certezze.

L'inaspettato finale è un'amicizia con i tratti dell'incredibile Grande successo in terra di Francia, il secondo miglior incasso di sempre dopo «Giù al Nord». César e premio Lumière a Omar Sy come miglior attore protagonista.

Curiosità

Il film termina con delle immagini dei veri protagonisti della vicenda, da cui è stato tratto il film. Da alcune didascalie nei titoli di coda si può conoscere la vita di Abdel Yasmin Sellou e di Philippe Pozzo di Borgo, rispettivamente il badante e il malato.

Philippe vive in Marocco, si è risposato ed è padre di due bambini, Abdel ha fondato una propria impresa ed è padre di tre bambini. Tra i contenuti speciali dell'edizione home video è incluso un lungo documentario che racconta la loro vita dal titolo «Quasi Amici: ritratto dei veri protagonisti». In Francia il film è uscito nelle sale cinematografiche il 2 novembre 2011 mentre, in Italia, il 24 febbraio 2012.