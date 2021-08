Stasera in tv, mercoledì 25 agosto su Rai 3 «Famiglia allargata»: curiosità e trama del film con Louise Bourgoin

Mercoledì 25 Agosto 2021, 14:42 - Ultimo aggiornamento: 14:53

Stasera in tv, mercoledì 25 agosto, andrà in onda su Rai 3 alle 21:20 il film «Famiglia allargata» del 2018. Primo lungometraggio diretto dal regista francese Emmanuel Gillibert. Tra i protagonisti Araud Ducret, Louise Bourgoin e Timéo Bolland.

Uomini e Donne, Gemma lascia il programma? Parteciperà a un reality: ecco quale

La trama

La vita di Antoine, interpretato da Arnaud Ducret, è perfetta così: single incallito e latin lover, trascorre le giornate tra lavoro, eventi mondani, feste e donne, molto spesso ospitate nel sontuoso appartamento parigino condiviso col migliore amico, Thomas. E se la partenza di quest'ultimo per Los Angeles rischia di intaccare in maniera negativa la quotidianità di Antoine, questi pare piuttosto rinfrancato dal fatto che l'amico gli abbia trovato un nuovo coinquilino, di sicuro interesse: si tratta di Jeanne, interpretata da Louise Bourgoin, bionda, bella, due splendidi occhi azzurri. Quel che Antoine non sa - ma lo scoprirà molto presto - è che non appena Jeanne metterà piede in casa spunteranno, appena dietro di lei, i piccoli Thèo di otto anni e Lou di cinque.

Curiosità

Buone prove attoriali per Arnaud Ducret e Louise Bourgoin, secondo la critica. La pellicola è uscita nelle sale cinematografiche francesi il 28 marzo 2018, mentre in quelle italiane il 17 maggio 2018. In francia ha incassato 3,47 milioni di euro.