Stasera in tv su Iris «Joe Kidd»: curiosità e trama del film con Clint Eastwood

Venerdì 24 Settembre 2021, 14:51

Stasera in tv, venerdì 24 settembre, andrà in onda su Iris alle 21:00 il film «Joe Kidd» del 1972. Trentesimo lungometraggio diretto dal regista statunitense John Sturges. Tra i protagonisti Robert Duvall, Clint Eastwood e John Saxon.

La trama

New Mexico. Un gruppo di messicani si vede negare dalle autorità del luogo i diritti su alcuni appezzamenti. Per fare piazza pulita della questione, inoltre, tutti i documenti relativi al caso finiscono, guarda caso, bruciati in un incendio appiccato all'interno del palazzo di giustizia. Ispirati dagli ideali rivoluzionari del loro carismatico leader, Louis Chama, i messicani decidono di passare alle maniere forti. Alla contesa pare particolarmente interessato un latifondista della zona, tal Frank Harlan, che decide di appianare la controversia a suo modo: ingaggiando un gruppo di sicari per togliere di mezzo Chama. Harlan chiede a Joe Kidd, ex cacciatore di taglie, di guidare il gruppo. Kidd, inizialmente, rifiuta. Ma, in seguito, accadrà qualcosa che gli farà cambiare idea.

Curiosità

L'attore Pepe Hern, che nel film interpreta il frate del piccolo villaggio messicano in cui si accampano Harlan e i suoi uomini, aveva già collaborato con il regista John Sturges per «I magnifici sette», nel ruolo di Tomas. Gli splendidi e suggestivi paesaggi montani del film, inquadrati perfettamente grazie all'ottima fotografia, si trovano realmente tra le Alabama Hills e Lone Pine, in California.

