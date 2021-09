Stasera in tv, giovedì 23 settembre su Rai 4 «Reprisal - Caccia all'uomo»: curiosità e trama del film con Bruce Willis

Giovedì 23 Settembre 2021, 17:59

Stasera in tv, giovedì 23 settembre, andrà in onda su Rai 4 alle 21:20 il film «Codice d'emergenza» del 2018. Quarto lungometraggio diretto dal regista americano Brian A. Miller. Tra i protagonisti Olivia Culpo, Bruce Willis e Frank Grillo.

La trama

Jacob, interpretato da Frank Grillo, direttore di banca perseguitato da un violento colpo che ha tolto la vita a un collega, si allea con il suo vicino ex poliziotto, James, interpretato da Bruce Willis, per abbattere l'aggressore. Mentre i due uomini lavorano insieme per capire la prossima mossa del ladro, Gabriel, interpretato da Johnathon Schaech, il criminale altamente addestrato, è un passo avanti. Quando Gabriel rapisce la moglie, interpretato da Olivia Culpo e la figlia di Jacob, Jacob si lancia lungo un percorso di spargimento di sangue che avvia un contrattacco esplosivo e porta tutti e tre gli uomini al punto di rottura.

Curiosità

«Reprisal» è stato annunciato il 21 febbraio 2017. Il 2 giugno 2017 Olivia Culpo è stata scelta per il film. Le riprese principali del film sono iniziate il 7 agosto 2017 a Cincinnati, Ohio. Il film è stato girato in 14 giorni e Bruce Willis è rimasto sul set per soltanto un giorno. La pellicola ha avuto un incasso complessivo mondiale di 103.904 dollari e 743.405 di dollari di vendite home video.

