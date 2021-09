Stasera in tv, mercoledì 22 settembre su La7 «Il Petroliere»: curiosità e trama del film con Daniel Day-Lewis

Mercoledì 22 Settembre 2021, 17:36

Stasera in tv, martedì 22 settembre, andrà in onda su La7 alle 21:15 il film «Il Petroliere» del 2007. Quinto lungometraggio diretto dal regista e attore italiano Paul Thomas Anderson. Tra i protagonisti Paul Dano, Daniel Day-Lewis e Dillon Freasier. Liberamente ispirato al romanzo del 1926 «Petrolio!» di Upton Sinclair. La pellicola ha vinto due Oscar nel 2008 per la miglior fotografia e per il miglior attore protagonista per l'interpretazione di Day-Lewis.

APPROFONDIMENTI TV Gf, il Moige attacca: «Con molestie ha toccato il... L'INTERVISTA Honolulu, Francesco Mandelli torna in tv TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto

Uomini e Donne, Gemma lascia il programma? Parteciperà a un reality: ecco quale

La trama

Daniel Plainview, interpretato da Daniel Day-Lewis, cercatore di petrolio senza scrupoli, quando scopre che il sottosuolo di una sperduta cittadina degli Stati Uniti trabocca del prezioso oro nero, ci si trasferisce. In breve tempo inizia a sfruttare la situazione, arricchendosi a dismisura e tenendo la comunità sotto stretto controllo, dando alla gente del posto un'immagine di uomo parco e buon padre di un bimbo la cui mamma è morta di parto. In realtà l'avidità gli ruberà l'anima fino a condurlo ad un'esistenza triste e ad una soffocante solitudine.

Curiosità

Le riprese sono iniziate a giugno del 2006 e sono terminate ad agosto dello stesso anno. Il film è stato girato a Marfa, in Texas, dove si sono svolte anche le riprese de «Il gigante» di George Stevens, film in cui il giovane ed ambizioso protagonista rifiuta di vendere il piccolo appezzamento nel quale scoprirà notevoli giacimenti di petrolio.

La pellicola è uscita negli Usa il 10 dicembre 2007 in un'anteprima a New York, per poi essere distribuito il 26 dicembre. In Italia invece il 15 febbraio 2008. Il budget è stato di 25 milioni di dollari e gli incassi totali sono stati di oltre 76 milioni di dollari nel mondo, di cui 40 negli Stati Uniti.

Honolulu, Francesco Mandelli torna in tv: «Si prendono tutti troppo sul serio, ma fallire è "punk"»