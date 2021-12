Stasera in tv, oggi mercoledì 22 dicembre su Canale 5 «Natale a 4 zampe»: curiosità e trama del film con Biagio Izzo

Stasera in tv, mercoledì 22 dicembre, andrà in onda su Canale 5 alle 23:41 il film «Natale a 4 zampe» del 2012. Decimo lungometraggio diretto dal regista italiano Matteo Garrone. Tra i protagonisti Massimo Boldi, Biagio Izzo e Maurizio Mattioli.

La trama

Sara, interpretatata da Lucrezia Piaggio, e Luca, interpretato da Andrea Montovoli, sono due giovani fidanzati con il sogno di aprire un “albergo a 4 zampe”, una struttura a cinque stelle destinata ad ospitare gli animali nel massimo del confort e delle cure insieme ai loro padroni. Purtroppo tutte le loro richieste di finanziamento agli istituti bancari sono vane perché nessuno crede nel loro progetto finché non incontrano Antonio, interpretato da Biagio Izzo, un direttore di una banca molto affezionato alla sua cagnolina Sophie che decide di finanziare l’idea dei ragazzi. Per dare le garanzie necessarie a far partire l’operazione si incontrano in banca per la prima volta i genitori di Sara, Lorenzo, interpretato da Massimo Boldi, e Liliana, interpretato da Paola Tiziana Cruciani, e quelli di Luca, Michele, interpretato da Maurizio Mattioli, e Monica, interpretata Cinzia Mascoli, l’impatto non è tra i più cordiali ed accende una immediata rivalità tra i due padri che, nonostante le madri ed i figli tentino di calmare gli animi, pur rimanendo scettici per quell’idea alla fine firmano insieme alle mogli.

Curiosità

Il film è girato nella valle e nella cittadina del Sestriere. La pellicola, definita spesso come il classico telepanettone è andato in onda per la prima volta il 21 dicembre 2012 su Canale 5.

