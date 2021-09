Stasera in tv, martedì 21 settembre su Canale 5 «Sotto il sole di Riccione»: curiosità e trama del film con Andrea Roncato

Martedì 21 Settembre 2021, 15:03

Stasera in tv, martedì 21 settembre, andrà in onda su Canale 5 alle 21:21 il film «Sotto il sole di Riccione» del 2020. Secondo lungometraggio diretto dagli YouNuts!, ovvero Usbergo e Niccolò Celaia. Tra i protagonisti Cristiano Caccamo, Andrea Roncato e Saul Nanni.

Uomini e Donne, Gemma lascia il programma? Parteciperà a un reality: ecco quale

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Don Matteo, Bova al posto di Terence Hill: «Sarò... ITALIA UNO Le Iene, da Elodie a Federica Pellegrini: chi sono le 10 donne? IN DIRETTA la gaffe di Giucas Casella su Antonello Venditti e Amanda Lear TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto

La trama

In un'estate possono succedere tante cose: lo sanno bene Marco, Vincenzo, Camilla e Ciro. A Riccione, meta frequentata dai giovani, un gruppo di ragazzi molto diversi tra loro cerca l'amore, l'amicizia e il divertimento. Sulla colonna sonora dei Thegiornalisti, si susseguono le vicende estive che porteranno a dei cambiamenti nelle vite dei protagonisti: Vincenzo, ragazzo cieco con una madre molto apprensiva, scopre per la prima volta l'amore con l'aiuto del suo nuovo amico Furio. Invece, Marco dimostrerà un coraggio inaspettato che porterà alla scelta migliore. Infine Ciro, nuovo bagnino del Bagno 66 e aspirante cantante, ascolterà il suo cuore che gli rivelerà nuovi sentimenti. Come sfondo di queste storie adolescenziali, troviamo storie di adulti che riscoprono l'amore in tarda età: Lucio, Irene e Gualtiero.

The Ferragnez, Fedez spoilera una scena della serie tv: «Sanremo? C'è tutto...»

Curiosità

Il teaser trailer del film è stato diffuso il 28 maggio 2020 mentre la distribuzione della pellicola è stata fatta sulla piattaforma Netflix a partire dal primo luglio 2020.

Gf Vip, Raffaella Fico senza filtri: «Perché è finita con Balotelli? Troppe persone ci hanno messo il becco»