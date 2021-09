Stasera in tv, martedì 21 settembre su Italia 1 «L'Immortale»: curiosità e trama del film con Marco D'Amore

Martedì 21 Settembre 2021, 14:08 - Ultimo aggiornamento: 14:19

Stasera in tv, martedì 21 settembre, andrà in onda su Italia 1 alle 23:51 il film «L'Immortale» del 2019. Primo lungometraggio diretto dal regista e attore italiano Marco D'Amore. Tra i protagonisti oltre allo stesso D'Amore, Salvatore D'Onofrio e Marianna Robustelli.

La trama

Ciro Di Marzio, interpretato da Marco D'Amore, rivive sul grande schermo: l'avevamo lasciato al termine della terza stagione di «Gomorra - La serie», ucciso dal colpo di pistola dell'amico fraterno Genny Savastano, costretto ad ammazzarlo in un finale shock su ordine di Sangue Blu. Ma siccome lui è L'Immortale, eccolo di nuovo protagonista: il film che racconta la sua storia comincia con l'immagine del suo corpo che affonda nelle acque scure del Golfo di Napoli. E mentre sprofonda sempre più, affiorano i ricordi. I suoni attutiti dall’acqua si confondono con le urla della gente in fuga. È il 1980, la terra trema, il palazzo crolla, ma sotto le macerie si sente il pianto di un neonato ancora vivo: il suo soprannome nacque proprio così. Dieci anni più tardi, ritroviamo quel bambino ormai cresciuto, mentre sopravvive come può alle strade di Napoli, figlio di nessuno. Ricordi vividi di un’educazione criminale che l'hanno reso ciò che è: Ciro Di Marzio, l'Immortale.

Curiosità

Pellicola basata sulla cross-medialità che rappresenta un ponte di collegamento tra la quarta e la quinta stagione della serie. Nel primo giorno di programmazione nelle sale cinematografiche italiane, il film ha incassato 602.973 euro, diventando il miglior esordio per un film italiano dell'anno, registrando 87mila presenze. Nella prima settimana di programmazione nelle sale cinematografiche italiane, il film incassa oltre 5 milioni di euro, alla fine del mese il film supera i 6 milioni di euro d'incasso. Il film è risultato il 15° incasso al botteghino italiano della stagione 2019-2020.

