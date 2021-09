Stasera in tv, martedì 21 settembre su Rai 5 «Jaco, il film»: curiosità e trama del biopic del bassista jazz Jaco Pastorius

Martedì 21 Settembre 2021, 15:03

Stasera in tv, martedì 21 settembre, andrà in onda su Rai 5 alle 22:50 il film «Jaco, Il Film» del 2014. Quinto lungometraggio diretto dal regista statunitense Stephen Kijak. Al centro del biopic la vita di Jaco Pastorius, compaiono anche tra gli altri Stig e la cantante Joni Mitchell.

La trama

Prodotto dal bassista dei Metallica Robert Trujillo, «Jaco, Il Film» racconta la breve e luminosa parabola di Jaco Pastorius. Il suo esordio nel 1976 ha rappresentato una svolta per il jazz moderno. Da solista e insieme ai Weather Report, è stato un indiscusso virtuoso. Ha ispirato, e continua ad ispirare ogni musicista che si cimenta con il suo strumento: “So di persone che si sono spaccate di proposito le ossa pur di piegare all’indietro il pollice come Jaco”, dirà di lui il musicista Randy Emerick. Una violenta e prematura morte ne spezzò però per sempre la carriera e l'astro.

Curiosità

Il New York Times ha definito la pellicola un «documentario illuminante e commovente». Mentre per Decider si tratta di un documentario «coinvolgente e interessante».

