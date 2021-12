Stasera in tv, oggi martedì 21 dicembre su Rete 4 «The Bourne Identity»: curiosità e trama del film con Matt Damon

Stasera in tv, martedì 21 dicembre, andrà in onda su Rete 4 alle 21:25 il film «The Bourne Identity» del 2002. Quarto lungometraggio diretto dal regista statunitense Doug Liman. Tra i protagonisti Chris Cooper, Matt Damon e Brian Cox.

Prima pellicola, liberamente ispirata da dal romanzo "Un nome senza volto" di Robert Ludlum del 1980, e parte di una serie composta da tre sequel, tutti con al centro le vicende di Jason Bourne, interpretato da Damon.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto TELEVISIONE Stasera in tv su Canale 5 "Il primo Natale": errori e... TELEVISIONE Gf , Sole e il rossetto: cosa dice la regia alla Sorge

Giancarlo Magalli condannato, dovrà risarcire Adriana Volpe. Il commento di lei: «Dovrai pagare»

La trama

Jason Bourne, interpretato da Matt Damon, agente speciale della CIA dalle capacità letali, ma incappato in un incidente misterioso in seguito al quale ha smarrito la memoria. Si parte da qui: Jason viene ritrovato in mezzo al mare da un peschereccio italiano. Unico indizio sulla sua identità: un numero in codice di un conto in Svizzera. Mentre riscopre le sue stupefacenti doti di agente segreto, Jason parte alla ricerca della sua identità. Cosa tutt’altro che facile, perchè ci sono parecchie persone in giro che lo vorrebbero morto, giusto a scanso di equivoci. Non appena il nostro si ripresenta sulla piazza, si scatena il finimondo: inseguimenti, combattimenti e sparatorie a non finire.

La sorella di Justine Mattera operata al cuore: «Aveva solo il 40% di possibilità di sopravvivere. Salvata con tessuti di suini e bovini»

Curiosità

La pellicola è stata girata a cavallo fra Francia, Italia e Repubblica Ceca.

Con un budget di circa 60 milioni di dollari, ne ha incassati in tutto il mondo oltre 214.

Ballando con le Stelle, Arisa accetta la proposta di Rocco Siffredi? «Sono pronta alla strada erotica»