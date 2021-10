Sasera in tv, oggi mercoledì 27 ottobre su Cielo «21-12-2012 La profezia dei Maya»: curiosità e trama del film con Jewel Staite

Mercoledì 27 Ottobre 2021, 14:51

Stasera in tv, mercoledì 27 ottobre, andrà in onda su Cielo alle 21:15 il film «21-12-2012 La profezia dei Maya» del 2011. Secondo lungometraggio diretto dal regista e sceneggiatore canadese Jason Bourque. Tra i protagonisti Alan Dale, Jewel Staite e Alan Dale.

Uomini e Donne, Gemma lascia il programma? Parteciperà a un reality: ecco quale

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Sasera in tv su Rai 4 «Jungle» TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto RAI DUE Il Collegio, Maria Sofia: «Voglio cambiare il mondo» RAI UNO Mietta positiva, Carlucci: «Green pass obbligatorio a...

La trama

Un violentissimo terremoto ha inghiottito il Mar Nero scatenando una serie di eventi catastrofici che minaccia la sopravvivenza del pianeta. Tutto questo lo aveva predetto Rupert Crane, scrittore di romanzi catastrofici, che ha una visione grazie a un dispositivo in grado di vedere nel futuro. Peccato che Crane viene trovato morto in casa sua. Coinvolti loro malgrado, i giovani Eric e Brook, interpretati da A. J. Buckley e Jewel Staite, che conoscevano lo scrittore, e che si ritrovano tra le mani il dispositivo che aveva permesso a Crane di vedere nel futuro. L'intera trama si basa sulla profezia dei Maya secondo cui il 21 dicembre 2012 vi sarebbe stata la fine del mondo.

Elena Sofia Ricci: «Tanti lavoratori sono in difficoltà, lo spettacolo deve ricominciare»

Curiosità

Il regista Jason Bourque era già conosciuto per svariate produzioni per il piccolo schermo tra cui «Termination Point». Il produttore della pellicola è stato Gilles LaPlante in collaborazione con la casa di produzione Reel One Entertainment.

Myrtha Merlino: «Marco Tardelli 48 ore dopo il nostro primo bacio si è trasferito a Roma»