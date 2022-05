Stasera in tv, oggi 20 maggio «Propaganda Live» su La7: continua il racconto del conflitto Ucraina-Russia

Stasera in tv, oggi venerdì 20 maggio alle 21,15 su La7 nuovo appuntamento con Propaganda Live di Diego Bianchi. Prosegue il racconto del conflitto Ucraina - Russia: in studio Francesca Mannocchi appena tornata dalle zone di guerra parlerà delle ultime settimane passate lì, e mostrerà un nuovo reportage con le testimonianze degli abusi dei russi dai villaggi liberati intorno Kharkiv e i difficili e pericolosi tentativi di evacuazione dei civili intrappolati da parte dei volontari ucraini.

APPROFONDIMENTI DA VEDERE Stasera in tv, oggi 20 maggio «Chiedi chi era Giovanni...

Stasera in tv, oggi 20 maggio «Chiedi chi era Giovanni Falcone», il documentario per i 30 anni dalla strage di Capaci

Questa settimana invece Diego Bianchi torna a parlare di politica, ed è andato a seguire Salvini e Renzi in alcuni appuntamenti in un clima di pre campagna elettorale in vista delle imminenti amministrative. Nel corso della serata non mancherà un nuovo monologo di Andrea Pennacchi, mentre ospite musicale sarà la stella jazz Lady Blackbird. In studio gli ospiti fissi: Marco Damilano, Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata, Memo Remigi. Anche questa settimana grande spazio come sempre alla satira di Makkox e alla Social Top Ten con le notizie principali e più curiose della settimana.