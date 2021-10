Stasera in tv, oggi venerdì 1 ottobre su Italia 1 «Rambo III»: curiosità e trama del film con Sylvester Stallone

Venerdì 1 Ottobre 2021, 14:04 - Ultimo aggiornamento: 14:20

Stasera in tv, venerdì 1 ottobre, andrà in onda su Italia 1 alle 21:20 il film «Rambo III» del 1988. Opera prima del regista inglese Peter MacDonald. Tra i protagonisti Richard Crenna, Sylvester Stallone e Marc de Jonge.

La trama

Il colonnello Trautman viene inviato in Afghanistan per aiutare i Mujaheddin contro i sovietici. Putroppo viene catturato. E tocca a Rambo, interpretato da Sylvester Stallone, al momento alla ricerca di se stesso in un monastero buddhista, salvargli la vita. Con alcuni ribelli John si getta coraggiosamente nell'ennesima missione. Dopo il raggiungimento dell'obiettivo, si schiera a fianco degli afghani contro l'invasore sovietico, stigmatizzato nel suo comunismo e nella sua ferocia e spietatezza. Terzo capitolo della saga. La pellicola, per motivi di sicurezza, non è stata girata in Afghanistan, ma in Israele, Thailandia e nel deserto del Colorado.

Curiosità

Le scene sono state girate dal 30 agosto al 22 dicembre 1987. Il film vanta molti set sontuosi ed è stato girato in vari continenti. L'inizio è stato girato in Thailandia, fra Bangkok ed il monastero buddista di Chiang Mai. Il resto del film, in particolare gli esterni, sono stati girati a: Peshawar in Pakistan; in Israele fra Tel Aviv, Eilat e Jaffa; negli Stati Uniti, nell'Imperial County in California e fra la Fort Yuma Indian Reservation e la Yuma Territorial Prison State Park, Arizona. Il budget del film fu di 65 milioni di dollari.

